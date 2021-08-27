ضبط موظف بتهمة «استغلال النفوذ» لإصدار ترخيص بناء لقطعة أرض أملاك دولة بسوهاج

أفادت وزارة الداخلية بأنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وبخاصة مكافحة جرائم استغلال النفوذ والفساد الوظيفى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باستغلال موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، وتمكينه من التعدى على قطعة أرض من أملاك الدولة وإصدار ترخيص بناء له لتمكينه من البناء عليها بالمخالفة للقانون، وعدم إثباته بمعاينة الأرض محل الترخيص بأنها من أملاك الدولة، ما يمكنه من التعدى على أراضى الدولة.

وأكدت الوزارة أن ذلك الأمر أدى إلى الإضرار بالمال العام، حيث أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.