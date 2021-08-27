غدا .. زفاف عروس «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال» في الدقهلية

فرحة كبيرة في قرية «شركة بسنديلة»، مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث يحتفل الأهالي بعرس فتاة أصر والدها على كتابة عبارة: «من يؤمن علي العرض لا يسأل عن المال، اتق الله في كريمتنا»، في قائمة منقولات الزوجية، وبعد استعداد العروسين، بدأ الفرح بليلة حنة العروس ثم ليلة حنة العريس وبعدها حفل الزفاف غدا السبت بإحدى قاعات الأفراح في المنصورة.

وحضر المئات من أهالي القرية الحنة في خيمة كبيرة أعدتها أسرة العروسة وسط حالة من السعادة بين الجميع وإصرار والد العروس على عدم كتابة قائمة بمنقولات الزوجية، معتبرا أن سعادة ابنته أكبر من «شوية عفش لو حدث خلاف يترموا في أي جراج»، وفقا لما سبق وصرح به.

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وقالت العروس، المهندسة مريم ناصر المخلوف: «ما فعله أبي مع القائمة لم يكن أبدا مجرد شو وإنما بجد ومازلنا نحتفظ بالقائمة إلى الآن، وكل أهالي القرية جاءوا للتهنئة، وكان فيه بعض الاعتراضات ولكن أنا تجاهلت أي اعتراض».

وأضافت العروس لـ«الوطن»، أنه لا توجد حياة زوجية بدون مشاكل لكن بالتفاهم نستطيع أن نتخطى أي مشاكل يمكن أن تقابلنا ولا أخاف أبدا طالما كانت نيتنا خيرا .

وأكد المهندس محمد علي، العريس، أنه لم يوقع على أية أوراق أخرى بخلاف القائمة التي كتب فيها والد العروس: «من يؤمن علي العر لا يسأل عن المال، اتق الله في كريمتنا»، ولا توجد بيننا أي إيصالات أمانة أو غيره، وأوضح أن من عادات القرية أن يستمر الفرح لمدة 3 أيام، وجهزنا شقتنا مثل أي فرح يتم في القرية.

ومن جانبه أكد المهندس ناصر مخلوف، والد العروسة، أن موقفنا واحد ولم يتغير، وما تزال هي التي أحتفظ بها، ونأمل أن الناس تتقي الله في الشباب ونيسر أمور الزواج لهم