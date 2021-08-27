بحوزة تشكيل عصابى.. ضبط 140 «طربة حشيش» فى الإسكندرية

قالت وزارة الداخلية، إنه استمراراً لجهود أجهزة الوزارة فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وبخاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى والأمن العام»، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، «لاثنين منهم معلومات جنائية»، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتابعت: أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، حيث عُثر بحوزتهم على 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلوجرامًا، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت الوزارة: «أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بنحو 980.000 «تسعمائة وثمانين ألف جنيه تقريباً».