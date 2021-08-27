القبض على 5 تجار مخدرات في الدقهلية

أمرت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية، بحبس 5 تجار مخدرات، اليوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تمكن المباحث من إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بقرى «النزل» و«البجلات»، «برمبال القديمة».

توافر معلومات باتجار المتهمين في المواد المخدرة

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الدقهلية، بتوافر معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد أحمد العزب، رئيس مباحث منية النصر، بنشاط عدد من الأشخاص في تجارة المخدرات بنطاق 3 قرى وتم تحديدهم.

الحملة الأولي تلقي القبض علي تاجري مخدرات

خرجت حملات متتابعة، تمكنت الأولي من ضبط شخصين وهما: «العربي ال. ع.»، 46 سنة، عاطل، ومقيم بقرية البجلات دائرة المركز، مسجل شقي خطر، تحت رقم 376 فئة ب ضبط وبحوزته 108 تذكرة هيروين وتحرر له المحضر رقم 7810 جنايات منية النصر لسنة 2021.

الحملة الثانية تلقي القبض على تشكيل عصابي

كما تم ضبط «صدام ج. ع.» 28 سنة، عاطل، ومقيم بقرية النزل التابعة لدائرة المركز والسابق اتهامه بعدد من القضايا الجنائية منها سرقة بالإكراه، وضبط بحوزته كيس لمخدر الهيروين الخام، وفرد خرطوش وطلقات من ذات العيار، وتحرر له المحضر رقم 7810 جنايات مركز منية النصر لسنة 2021 وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وخرجت حملة أخرى أسفرت عن ضبط 3 أشخاص يتاجرون في المواد المخدرة وهم: «السيد ر. م.»، 34 سنة، عاطل، من قرية البجلات، و«محمد م. ع»، 38 سنة، عاطل، ويقيم بعزبة البدري التابعة لقرية برمبال القديمة، و«عبد الجواد م. ع.»، 39 سنة، عاطل، من قرية برمبال القديمة، وبحوزتهم «38 قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش وفرد خرطوش وطلقتين»، وتحرر المحضر رقم 7822 لسنة 2021 وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أياتم على ذمة التحقيقات.