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العثور على 17 حمارا مذبوحا ومنزوع الجلد في مصرف بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
02:56 م | الجمعة 27 أغسطس 2021
العثور علي حمير بمصرف في منوف

العثور علي حمير بمصرف في منوف

عثر أهالي قرية «سنجرج»، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية على عدد من الحمير النافقة ومنزوعة الجلد، في ترعة القرية، وعلي الفور أخطر الأهالي قسم الشرطة والطب البيطري ومجلس المدينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على حمير مذبوحة ومنزوعة الجلد في منوف

وأكد الدكتور عادل حصحص مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور وصول إخطار بالواقعة، تم تشكيل لجنة من الطب البيطري برئاسة مدير الإدارة بمنوف، ويتواجدون الآن في المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التأكد من الواقعة، ويتم التجهيز لدفن الحمير النافقة بطريقة آمنة .

إخطار الجهات التنفيذية

وأوضح عدد من الأهالي بقرية سنجرج بمنوف أن عدد الحمير النافقة والمنزوعة الجلد الملقاة في المصرف، بلغ 17 حمارا، موضحين أنه فور العثور عليها تم إخطار كافة الجهات التنفيذية والمعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

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