العثور علي 38 حمارا نافقا بالمنوفية.. «صور»

عثر أهالي منطقة «المقاطع»، التابعة لقرية «سبك الضحاك»، بمركز الباجور في المنوفية، علي 38 حمارا نافقا، وجرى إخطار قسم الشرطة ومديرية الطب البيطري، وانتقل الأطباء البيطريين لمكان البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وأكد الدكتور عادل عبدالمنعم حصحص، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أن الأهالي أخطروا المديرية بوجود حمير نافقة وتبين بعد إجراء الصفة التشريحية بأن الحمير مختنقة، وعددها 38 حمارا.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحمير النافقة، بينها 3 حمير منزوعة الجلد، وأثبت التشريح بأن الوفاة نتيجة الاختناق، وفق ما أكدته اللجنة التي تم تشكيلها بقيادة مديرة إدارة الباجور البيطرية، لافتا إلى التجهيز لدفنها في المدفن الصحي بعد تحرير المحضر اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية.