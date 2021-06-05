الطب البيطري عن العثور على حمير مذبوحة بالمنوفية: «هندفنها بطريقة صحية»
الطب البيطري بالمنوفية: الحمير المذبوحه لم يتم تقديمها كوجبات
كتب:
إبراهيم الديهي
07:49 م | السبت 05 يونيو 2021
صورة أرشيفية
كشف الدكتور عادل حصحص مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أن فريقا من الأطباء البيطريين، انتقلوا إلى مصرف «بابل - كفر العرب» بمركز تلا، لمعاينة واقعة العثور على حمير مذبوحة ومتحللة ملقاة في المصرف، مؤكدا أن فريق الطب البيطري، يشاركه مسؤولين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، عقب التواصل مع رئيس المدينة.
الحمير المذبوحة في المنوفية
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفريق الطبي، سيقوم بنقل الحمير النافقة، ودفنها بطريقة صحية وآمنة، حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا أن العدد الظاهري للحمير المعثور عليها، ليس صحيحا وأن العدد أقل بكثير من ما يتم تداوله عبر المواقع.
فريق من الطب البيطري ينتقل إلى مكان الحمير المذبوحة
وأوضح، أن فريق الطب البيطري، سيقوم بنقل الحمير النافقة بطريقة آمنة ودفنها في مدفن صحي، موضحا أن الإخطار بمجرد وصوله إلى مديرية الطب البيطري في المنوفية، وجه بنزول فريق من الأطباء بقيادة مدير الإدارة البيطرية بمركز تلا، لدفنها بطريقة صحيحة، لأنه لا يجوز أن تتواجد هذه الحيوانات النافقة في مياه المصرف.
حمير المنوفية المذبوحة وأكل المطاعم
ونفى مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، ما تم تداوله عن أن هذه الحمير يتم تقديمها كوجبات في المطاعم، مؤكدا أن الحمير المكتشفة في المصرف بتلا، كاملة ومنزوعة الجلد فقط، ما يدل على أن من قام بذلك حصل على الجلد فقط، ولم يستخدم لحومها.
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