متحدث الرئاسة ينشر فيديو عن مشروع حدائق الفسطاط: الأكبر في الشرق الأوسط

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو عن المشروع القومي حدائق الفسطاط، الأكبر في الشرق الأوسط، بمساحة 500 فدان بقلب القاهرة التاريخية، وكان عنوانه «إطلالة على تاريخ مصر الخالد».

وأنشئت حدائق الفسطاط عام 641 ميلاديًا على يد عمرو بن العاص، وتتوسط معالم القاهرة، ويستهدف المشروع تطوير منطقة جامع عمرو بن العاص، منطقة الحفريات، متحف الحضارة، عين الحياة، مسجد أبوالسعود الجارحي، مجمع الأديان.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، أن المشروع يعتبر من أهم مشروعات الدولة التي يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث تعتبر الفسطاط أول مدينة إسلامية على مستوى قارة أفريقيا، كما أن مَن بناها هو القائد الإسلامي عمرو بن العاص، وشهدت تأسيس مسجد باسمه.

وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن حالة المنطقة تدهورت على المستويين البيئي والعمراني في السنوات الماضية، لكن هناك مشروع لإحيائها من أجل الحفاظ على المتبقي منها.

وأوضح أن كل دول العالم التي تمتلك آثارًا وتراثًا يكون لديها الحديقة الآثرية للاطلاع أزقة ودروب المدينة التي كانت موجودة من 2000 عام سنة، موضحًا: «سنرفع كفاءة المباني حتى يعرف السياح متى بنيت ويزور الحمامات العامة التاريخية فيها والمصانع، وسيتم الانتهاء من الجزء الأثري خلال 8 شهور ضمن المشروع الكبير».