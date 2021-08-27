الداخلية تنفي مزاعم «إعلام الإرهابية» بشأن نزلاء السجون: أكاذيب

نفى مصدر أمني ما داولته منابر إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول رسالة مسربة لنزيل بأحد السجون، تزعم التنكيل المتواصل بالنزلاء وقيام عدد منهم بإضرام النيران بمحبسهم داخل السجن بدعوى عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأكد المصدر، أن ما جرى تداوله في هذا الشأن من ادعاءات «عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً»، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة.

أطراف صناعية للنزلاء

لا تتوقف خدمات ورعاية وزارة الداخلية للحالات الإنسانية بين نزلاء السجون، ومنذ عدة أسابيع وفرت وزارة الداخلية بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني، أطرافًا صناعية لعدد من نزلاء السجون من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتوالي وزارة الداخلية بحسب بيان عنها، جهودها لتقديم سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.