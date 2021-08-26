الداخلية توفر «أطراف صناعية» لنزلاء السجون من ذوي الاحتياجات الخاصة

تعاون قطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية مع إحدى منظمات المجتمع المدني، لتوفير أطراف صناعية لعدد من نزلاء السجون من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتوالي وزارة الداخلية بحسب بيان عنها، جهودها لتقديم سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.