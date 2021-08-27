جيش الاحتلال يعتدي على مسيرات فلسطينية ويستهدف «الإسعاف»

تدخلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لفض مسيرة كفر قدوم الأسبوعية في شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، كما قمع الاحتلال مسيرة أخرى في جنوب الخليل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

جيش الاحتلال يستهدف المشاركين في المسيرة وسيارة إسعاف

ومع انطلاق المسيرة، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشراكين في مسيرة كفر قدوم، ما أدى إلى إصابة 8 مواطنين بالرصاص أحدهم نقل إلى المستشفى إثر إصابة لحقت بقدمه.

ولم تتوقف ممارسات الاحتلال عند المشاركين في المسيرة، إذ استهدفت قواته إحدى سيارات الإسعاف، ما أدى إلى سقوط زجاجها.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مسيرة منددة بالاستيطان جنوب الخليل

وفي السياق ذاته، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وقفة تندد بالاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مسافر يطا جنوب الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين والمتضامنين الأجانب مع المسيرة.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن «جنود الاحتلال هاجموا المواطنين والمتضامنين الأجانب المشاركين في الوقفة واعتدوا عليهم، واحتجزوا عددًا من المواطنين، بينهم متضامنون أجانب وصحفيون».

وقال «الجبور»، إن قوات الاحتلال أغلقت كذلك الطرق المؤدية إلى مكان الفعالية، وأعلتنها منطقة عسكرية مغلقة، تزامنًا مع أداء مئات من الأهالي وأصحاب الأراضي الصلاة فوق أراضيهم في منطقة «أم الشقحان».

ومنطقة «أم الشقحان» إحدى المناطق المهددة بالاستيلاء عليها من قبل مستوطني «أفيقال»، والواقعة بين قرية التواني وشعب البطم شرق يطا.

ونظم الفلسطينيون مجموعة من الفعاليات الأسبوعية التي تندد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك اعتداءات المستوطنين المتكررة التي تتم تحت حراسة قوات الاحتلال.