تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر على النيل قبل الافتتاح

رتوش أخيرة تفصلنا عن الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر» على النيل، الذي سيمتد من منطقة بولاق أبوالعلا وحتى كوبري 15 مايو، في مشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030، من أجل استعادة الرونق الجمالي لنهر النيل.

تكلفة المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر على النيل

وتتزين في الوقت الحالى منطقة كورنيش بولاق أبوالعلا بوسط القاهرة بعدما تم الانتهاء من الهيكل الكامل لممشى أهل مصر، ووضع المقاعد الخشبية والمناطق والمسطحات الخضراء، لينتظر الافتتاح الرسمي ليكون متنفسًا للمصريين للتنزه في حضرة مياه النيل، مع تخصيص مساحة تم استخدامها كساحة انتظار للسيارات، حيث تم الانتهاء من أعمال السور المعدني، وبلاط الأرضيات وكذلك أعمال الزراعات للمسحطات الخضراء.

وتكلفت المرحلة الأولى من المشروع 700 مليون جنيه، وامتدت بطول كيلو و800 متر، في ظل استعدادات متواصلة لإنجاز المشروع الذي يمتد طوله ليصل لـ60 كيلومترًا، ويمتد بطول نيل القاهرة كواحد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لإعادة الوجه الحضاري للقاهرة.

يضم بازارات ومحالًا تجارية ومطاعم

وقبل أيام في مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة، تم الكشف عن تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر، ويضم بازارات ومحالًا تجارية، ومطاعم، مع الحديث عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع التي ستبدأ من كوبري إمبابة، وصولًا إلى كوبري 15 مايو، التي ستضم مكانًا مخصصًا كمرسى لليخوت، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس للمواطنين.

أيضا سيمتد المشروع بطول نهر النيل عبر المحافظات لحمايته، وذلك من القاهرة وحتى أسوان مرورًا بفرعي دمياط ورشيد، في إطار التوجه الحكومي لمنع التعديات على نهر النيل ومنع وصول المخلفات إلى المجرى الملاحي للنيل.