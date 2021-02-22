تأمين ممشى «أهل مصر» بمدينة الطور بأحدث منظومة بانورامية

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه يجري إقامة وحدة تحكم بالكاميرات تشتمل على شاشات عرض، لممشى «أهل مصر»، وكورنيش مدينة الطور، مشيراً إلى أنه جرى اعتماد تأمين ممشى مدينة طور سيناء السياحي بأحدث منظومة تأمين بانورامية، تتكون من كاميرا بانورامية واحدة بقدرة 200 ميجابيكسل، بزاوية رؤية 180 درجة، ملحق بها عدد 6 كاميرات، بقدرة 20 ميجابيكسل للكاميرا الواحدة.

وأوضح المحافظ أن هذه المنظومة قادرة على تكوين صورة واحدة بانورامية بقدرة 270 درجة رؤية، لمراقبة الممشى السياحي على مدار 24 ساعة، وباستخدام شاشة واحدة فقط، ومستخدم واحد، مع تحقيق أعلى دقة للصورة، وتحديد ملامح الوجوه بالممشى، وأرقام سيارات مستخدمي الممشى، وباستخدام عمود واحد فقط للمنظومة.

وقال المحافظ إنه بهذه المنظومة تكون محافظة جنوب سيناء أول محافظة في مصر تعتمد تأمين المناطق المفتوحة والطرق السريعة والميادين العامة، بالكاميرات البانورامية الأعلى تقنية على مستوى العالم في أسلوب الرصد المرئي، وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الشركة العربية العالمية للبصريات.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ في مدينة الطور، اليوم الاثنين، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لتطوير المدينة، والمقرر افتتاحها الشهر المقبل، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية لرصف طريق حمام موسى، بطول 3.2 كيلومتر، وبتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه، من تنفيذ جهاز تعمير سيناء، وأشار إلى أن تطوير طريق حمام موسى سيكون نقلة نوعية وحضارية كبيرة في منظومة الارتقاء بالطرق الجاري تنفيذها بمدينة طور سيناء، لكونه أهم الطرق التي تسهل حركة السيارات والمركبات، لأنه يربط ميدان النصر بكورنيش طور سيناء وواحة حمام موسى، مروراً بشارع الشهيد أحمد حمدي، الذي يؤدى إلى مدينتي شرم الشيخ وأبو رديس.

وأوضح أنه جرى تصميم الطريق في اتجاهين، كل اتجاه يضم حارتين ويتوسطهم جزيرة، واثنان ممشى على جانبي الطريق، وتزويده بزراعة أشجار النخيل وأعمدة إنارة حديثة.

ووجه المحافظ رئيس مدينة طور سيناء، أحمد عبد العظيم، بضرورة متابعة تنفيذ الأعمال ومضاعفة الجهود لسرعة الانتهاء من تنفيذها.

رافق المحافظ في جولته بمدينة طور سيناء، المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، ومدير عام مديرية الإسكان، ومدير عام الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.