ابنة نور الشريف عن طرح مقتنيات والدها في مزاد: إزاي ده حصل؟

فوجئت «سارة» ابنة الفنان الراحل نور الشريف، بتداول بعض مقتنيات والدها، في مزاد افتراضي عبر إحدى المجموعات الخاصة بـ«الأنتيكات»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متسائلة: «حصل كده إزاي».

ذهول سارة نور الشريف

وقالت سارة نور الشريف، لـ«الوطن» إنها لا تعرف الطريقة التي خرجت بها هذه المقتنيات من المنزل، وكيف وصلت إلى أحد الأشخاص، وطرحها في مزاد على «فيس بوك»، مؤكدة أنها ستحاول معرفة التفاصيل كافة، خلال الساعات القليلة المقبلة، بشأن الوقوف على ملابسات الأزمة ومحاولة إنقاذ الموقف.

الإجراءات القانونية ضد سارق مقتنيات نور الشريف

وعن إمكانية اتخاذها إجراءات قانونية ضد الشخص الذي بحوزته المقتنيات حاليًا، أوضحت ابنة الفنان الراحل نور الشريف، أنها لم تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي، لحين معرفة التفاصيل كافة، وإنقاذ مقتنيات والدها.

يذكر أن أحد الأشخاص أعلن نيته لبيع بعض مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف، وطرحها في مزاد غير موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لأعلى سعر، حيث كشف عن صورها وتبين أنها تتضمن 11 أسطوانة بلاستيك، منها 3 لقصيدة الأطلال لأم كلثوم، وأسطوانة لفاروق سلامة، وأسطوانة لشادية، وثلاث لعفاف راضي، وأسطوانة جانا الهوا لعبدالحليم حافظ، وأسطوانة ليلى جمال، بالإضافة إلى 11 أسطوانة هيلكسي نايلون، من أبرزها الراجل ده هيجنني لصباح وبورسعيد لفريد الأطرش، وتم عرض 22 أسطوانة للبيع بمبلغ 350 جنيهًا.

جدير بالإشارة أن سارة نور الشريف، ابنة الفنان الراحل نور الشريف، والفنانة بوسي، بالإضافة إلى شقيقتها مي نور الشريف، وخالتها الفنانة نورا، كما عملت مساعد مخرج لأعمال فنية محدودة، من بينها مسلسل «ما تخافوش» الذي عُرض عام 2009.

وأحيا الوسط الفني يوم 11 أغسطس الماضي، ذكرى رحيل نور الشريف من خلال نشر عدة صور معه، خاصة تلاميذه ومنهم أحمد زاهر.