مقتنيات نور الشريف تباع عبر «فيس بوك».. المالك: اشتريتها من محل أنتيكات

بعد 6 سنوات، من رحيل أسطورة الفن المصري والعربي نور الشريف، الذي قدم للمشاهد العربي أكثر من 200 عمل درامي، بين سينما وتليفزيون ومسرح وإذاعة، أصبحت مقتنياته الشخصية تباع بأرخص الأثمان، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

بكرات فيلم زمن حاتم زهران تباع عبر فيس بوك

خلال الأيام الماضية، عرضت عدة صفحات لتبادل الصور والمجلات والمقتنيات القديمة بعرض نوادر ومتعلقات شخصية من مكتبة الراحل نور الشريف للبيع، كان على رأسها 10 بكرات أصلية، من فيلمه الشهير زمن حاتم ظهران، بالإضافة إلى عدة شرائط كان الراحل سجل عليها مواد فيلمية، عن غزو الولايات المتحدة الأمريكية لدولة العراق عام 2003.

كما جرى الإعلان عن بيع أسطوانات الموسيقى بمكتبته الشخصية، التي تضمنت 11 أسطوانة بلاستيك، منها 3 لقصيدة الأطلال لأم كلثوم، وأسطوانة لفاروق سلامة، وأسطوانة لشادية، وثلاث لعفاف راضي، وأسطوانة جانا الهوا لعبدالحليم حافظ، وأسطوانة ليلى جمال، بالإضافة إلى 11 أسطوانة هيلكسي نايلون، من أبرزهم الراجل ده هيجنني لصباح وبورسعيد لفريد الأطرش، وتم عرض 22 أسطوانة للبيع بمبلغ 350 جنيهًا.

أسطوانات أصلية مملوكة لنور الشريف تباع بـ350 جنيهًا

بيع المعروضات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث حالة من الغضب تجاه متابعي تلك الصفحات، نظرًا لعدم فهمهم كيفية وصول تلك المقتنيات ليد صفحات البيع، إلى أن جاء الرد من صاحب صفحة «سلطان»، التي علق في منشور حول ذلك السؤال قائلًا: «كانت في حوزتهم يومًا ما وتخلوا عنها لمحلات الأنتيكات إلى أن وصلتني».

وأضاف: «بسبب عدم تقدير قيمتها من طرف الورثة، بالنسبة لهم متعلقات قديمة، وكثير غيرهم من أبناء المشاهير، انتشرت متعلقاتهم بنفس الطريقة بعد وفاتهم».

يذكر أن الفنانة مي نور الشريف ابنة الراحل، كانت أهدت مكتبته لمكتبة الإسكندرية في عام 2016، ونشرت منشور عبر صفحتها بموقع فيس بوك بتاريخ 25 مارس من ذلك العام، قالت فيه: «أخيرًا بعد تعب شهور طويلة، تسلم اليوم فريق من مكتبة الإسكندرية مكتبة "نور الشريف" وهي في طريقها الآن إلى الإسكندرية»