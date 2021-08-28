مع بدء تطبيق قانون المحلات.. خطوات استخراج رخصة محل

مع بدء وزارة التنمية المحلية تنظيم دورات تدريبية للمختصين بالمحافظات حول قانون المحلات 154 لسنة 2019، وشرح كل خطوات التطبيق تمهيدا لبدء التطبيق واتخاذ إجراءات على أرض الواقع بالمحافظات، ترصد «الوطن»، خطوات استخراج ترخيص محل وفق قانون المحال العامة وهى كالتالي:

المطلوب لاستخراج الرخصة

- تقدم الطلبات إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا كل المستندات والرسوم، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويذكر فى الطلب البيانات التالية وهى:

-اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته، ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد.

-عنوان المحل أو المكان الذى يفتح فيه.

-اسم المدير المسئول- إن وجد- ولقبه وجنسيته وسنه وتاريخ ميلاده ومحل إقامته، وفى حالة عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.

-الاسم التجارى المقترح للمحل إن وجد.

الإجراءات بعد قبول الرخصة

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بعد قبول طلب الترخيص للمحل، أشار قانون المحلات إلى أنه يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له، ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأى وسيلة من وسائل الإخطار، بأداء رسم معاينة لايجاوز الألف جنيه، وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لاتتجاوز شهرا من تاريخ الإخطار مع اتباع الإجراءات التالية:

- فى حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يحفظ الطلب.

-على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال شهر.

-فى حالة عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطار طالب الرخصة بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها.

- مهلة 3 شهور لإتمام الاشتراطات المطلوبة، بعدها يقوم المركز المختص بإعادة المعاينة.

- منح الترخيص بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

-يصدر الترخيص بعد سداد رسم لايقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته من اللجنة.