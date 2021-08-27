التنمية المحلية توضح حقيقة دفع رسوم مقابل ركن السيارة أسفل المنزل

مع بدء التطبيق التجريبي لقانون انتظار المركبات بالشوارع، والمعروف بـ«قانون السايس»، تساءل البعض حول حقيقة دفع المواطنين رسوما مقابل ركن السيارات أسفل منازلهم، وهو ما تحدث عنه الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، موضحا أن المحافظات بدأت إجراءات تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات، وعلى رأسها محافظتا القاهرة والجيزة، حيث يتم التطبيق التجريبي في بعض الأماكن داخل المحافظتين، ورصد أي أخطاء للتعامل معه.

وقال مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إن ساحات الانتظار التي تحددها اللجان المختصة بكل محافظة بالتنسيق مع إدارات المرور، هي التى يتم فرض رسوم على انتظار السيارات فيها، أما السيارات أمام المنازل فلا يفرض عليها رسوم انتظار، لافتا إلى أن كل ما يثار عن قيمة رسوم الانتظار مجرد اجتهادات، وكلها قيد المراجعة، ولن يترك للأحياء تحديد تلك الرسوم، لأنها من اختصاص اللجنة التي تشكل بكل محافظة وبها ممثل من وزارة الداخلية.

خطوات استخراج رخصة سايس

أما خطوات استخراج رخصة مزاولة مهنة «سايس»، فهي تتطلب تقديم طلب إلى اللجنة المختصة بالمحافظة لتتولى فحصها واتخاذ القرار المناسب في شأنها، ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة السايس، إجادة القراءة والكتابة، ولايقل عمره عن 21 عاما، وتقديم الموقف من الخدمة العسكرية، ورخصة قيادة سارية، وشهادة صحية بعدم تعاطي المخدرات، ولا يكون صادرا بحقه أي أحكام في عقوبات جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

عقوبة مخالفات قانون السايس

وينص قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من السيارات أزيد من الأسعار المحددة عن طريق اللجنة المختصة، وكل من يخالف قانون السايس يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يمارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع دون ترخيص أو في غير المواقع المحددة أو حصّل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.