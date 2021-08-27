المستندات المطلوبة لاستلام قطع أراضي الإسكان بمدينة سوهاج الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان، للفائزين بها بمنطقة التوسعات الجنوبية، بمدينة سوهاج الجديدة، التي تم تخصصيها بنظام القرعة العلنية، على أن تبدأ عملية التسليم اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 31 أغسطس، وتستمر حتى 16 نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» الأوراق والمستندات المطلوبة لتسليم الأراضي المخصصة من الإسكان، والرسوم الإدارية للخدمة، وفقا لما حددته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الإسكان الاجتماعي، على مدار الساعة.

المستندات والأوراق المطلوبة لتسلم أراضي الإسكان

ـ أصل إيصال مقدم الحجز.

ـ أصل إيصال استكمال 25%.

- أصل حافظة الشيكات.

ـ صورة بطاقة المالك، على أن تكون حديثة وسارية المدة.

ـ صورة بطاقة الزوجة، على أن تكون حديثة وسارية المدة.

ـ شهادات ميلاد الأولاد القُصَّر.

ـ في حالة عدم إدراج اسم الزوج في بطاقة الزوجة، يتم إحضار قسيمة الزواج.

المصاريف الإدارية لاستلام أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

- 300 جنيه لقطع الأراضي الأقل من 2 فدان.

- 500 جنيه لقطع الأراضي الأكبر من أو يساوى 2 فدان، وأقل من أو يساوى 5 أفدنة.

- 200 جنيه على كل فدان لقطع الأراضي الأكبر من 5 أفدنة.

حالات المنع من الحصول على أراضي الإسكان

ـ أن يكون شخصا غير طبيعي، أو مواطناً غير مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا «شركة أو مؤسسة».

ـ يشترط ألا يقل السن عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

ـ ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

ـ أن يكون المتقدم ليس من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقًا للجدول المرفق بكراسة الشروط.

ـ لا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

ـ كما يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للمتقدم أو لأحد أفراد الأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» بأي من المدن الجديدة.

موعد استلام أراضي الإسكان بسوهاج الجديدة للمتخلفين عن الموعد

وخصصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 نوفمبر، لمن تخلف عن الاستلام خلال فترة التسليم.