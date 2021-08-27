اسمع رسالتك قبل إرسالها.. مزايا جديدة من «واتساب» لمستخدمي «أندرويد»

قال موقع WABetaInfo، إن تطبيق واتساب WhatsApp بدأ في طرح الأشكال الموجية الصوتية لتحديث الإصدار التجريبي 2.21.170.15 iOS، ويقوم WhatsApp أخيرًا بطرح نفس الميزات لمستخدمي Android beta.

واضاف الموقع أن تطبيق WhatsApp طرح ميزتين، الأولى يُعرض فيها أشكال الموجات الصوتية في الوقت الفعلي للتسجيل، وكذلك إمكانية إيقاف تسجيل الرسالة الصوتية، أما الميزة الثانية تتعلق بالقدرة على الاستماع إلى الرسالة الصوتية المسجلة قبل إرسالها.

وفي الماضي، كان من الممكن بالفعل الاستماع إلى الرسالة الصوتية في هذه الحالة، لكن الإجراء كان معقدًا للغاية عند بدء التشغيل، ويعمل واتساب WhatsApp اليوم على تسهيل الأمر، من خلال تنفيذ زر إيقاف، يمكنك من الاستماع بسرعة إلى الرسالة الصوتية قبل إرسالها، فإذا لم تعجبك الرسالة الصوتية المسجلة، يمكنك حذفها.

ويطرح WhatsApp هذه الميزات اليوم، التي تعمل على تحسين تجربتك أثناء تسجيل الرسائل الصوتية. وإذا لم تكن لديك الميزة، فسيتم طرحها لحساب WhatsApp الخاص بك بعد تثبيت التحديثات التالية.

ووفقا لـWABetaInfo، يتم طرح التغييرات على نطاق واسع للمستخدمين في Android WhatsApp beta، بالإضافة إلى عرض رسم شكل الموجة، ويمكن للمستخدمين الاستماع بسهولة أكبر إلى رسالة صوتية قبل إرسالها عن طريق النقر على زر الإيقاف في وسط الواجهة.

ويذكر أن المهندس وليد حجاج، الباحث في أمن المعلومات، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تحديث تطبيق «واتساب» هو انتهاك للخصوصية، وخطر على الحماية الشخصية، فهو التحديث نفسه، الذي حدث لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ شهور ماضية، وهو ما يعطي للقائمين على تلك التطبيقات الإطلاع على كل خصوصياتك، ومكانك الجغرافي، والتوصل إلى كلمات البحث، التي يتم استخدامها في الهاتف.

وأوضح حجاج، أن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، يمنعون تلك التحديثات بهدف الحماية الشخصية من خلال قانون تلك الدول.

وأشار حجاج، في تصريحاته الخاصة، إلى أنه يجب على المواطن أخذ الحذر، «كنصيحه شخصية مني سوف أغلق الأكونت الخاص بي على واتساب، ثم أقوم بحذفه من على هاتفي» ورجح في الاستخدام الآمن للتواصل الاجتماعي تطبيقات «التليجرام، imessage»، الذي يتم استخدامهما على هواتف أيفون، وتطبيق signal.