بألوان جديدة.. تحديث في «واتساب» لمستخدمي الأندرويد

أصدر تطبيق واتساب WhatsApp، تحديثًا جديدًا لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام الأندرويد، وفقًا لموقع webetainfo.

وذكر الموقع أن التحديث الجديد شمل تغيير عدد من الألوان الخاصة به على النسخة القديمة للتطبيق، مشيرًا إلى أن التحديثات الجديدة عبارة عن تغييرات في الغالب على شاشة الدردشة، حيث يمكن للمستخدمين رؤية لون مختلف للفقاعات التي تحتوي على الرسائل بيت الراسل والمرسل.

تحديث ألوان واتساب في إصداره الجديد

وأوضح الموقع أن الاختلافات الخاصة بالألوان بين التحديث الجديد والإصدار القديم هي في درجة اللون، لافتًا إلى التحديث الجديد يظهر باللون الأخضر الفاتح بدرجة بسيطة عن الإصدار القديم الذي يتميز باللون الأخضر الغامق.

كما أن التحديث ليس في لون الفقاعات فقط، ولكنة أيضا في تغيير لون زر الإرسال، وأيضًا لون الخلفية لشريط الحالة.

بالنسبة للضوء، قام تطبيق واتساب WhatsApp أيضًا بتحديث لون شريط التنقل المتواجد عند بداية فتح التطبيق، الذي يمكن من خلال التنقل إلى الحالات أو المكالمات.

ولفت الموقع إلى أن هناك أيضًا عناصر أخرى تم تحديثها وإضافة لون جديد لها، مثل الحلقة الخاصة بتحديثات الحالة، وقد تظهر الخلفية أغمق من اللون الطبيعي وأيقونات جديدة لورقة مشاركة الدردشة.

وأوضح الموقع أن الألوان الجديدة تتوفر اليوم لمختبري الإصدارات التجريبية الجديدة، لذا على راغبي الحصول على التحديث التأكد من تثبيت آخر تحديث لرؤيتها.

وأضاف الموقع «أعاد التحديث الجديد لتطبيق واتساب WhatsApp تاريخ الإنشاء للمجموعات، الذي أزاله سابقًا».

وفي التحديث الجديد تحولت كلمة «اكتب رسالة» إلى «رسالة» لعدة أشخاص، وكان لدى المستخدمين الآخرين هذا التغيير بالفعل في تحديث سابق.