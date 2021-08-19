«الرسالة المشفرة».. خدمة جديدة من«واتساب» لمنع المتطفلين

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp على تشفير المحادثات بخطوات جديدة، وذلك من خلال تفعيل خاصية التشفير بين الراسل والمتلقي وذلك بهدف منع التسلل إلى المحادثه، حيث تم تصميم واتساب WHATSAPP ليكون خاصًا - ولكن عليك التأكد من عمل التشفير بالفعل، ويعد التشفير وسيلة لمنع المتسللين من التطفل على رسائلك أثناء النقل.

وإذا قمت بإرسال رسالة غير مشفرة أثناء إرسالها وتمت قرائتها دون أن يتم تشفيرها ، فستكون مرئية في نص عادي للمتسللين الذين يقوموا باختراق التطبيقات، حيث تعتبر الرسالة المشفرة عبارة عن رسائل مختلطة تمامًا وغير مفهومة للمخترقين ويستحيل ترجمتها من قبلهم، ويعمل تطبيق واتساب WhatsApp على تمكين المرسل والمستلم فقط من قراءة الرسالة، وفقا لموقع «the sun».

وأضاف تطبيق واتساب WhatsApp: أن الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف لها رمز الأمان الخاص بها، وهي تسمح للمستخدم للتحقق من أن المكالمات والرسائل التي ترسلها إلى تلك الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف، ولا يمكن اختراقها.

وأضاف عبر تصريحات نقلها موقع «the sun»، أنه يمكن العثور على هذا الرمز في شاشة معلومات الاتصال، كرمز QR ورقم مكون من 60 رقمًا، مشيرا إلي أن هذه الرموز مختلفة لكل دردشة عن الأخري ويمكن مقارنتها بين الأشخاص في كل دردشة للتحقق من أن الرسائل التي ترسلها إلى الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف.

ولفت إلي أن رموز الأمان هي مجرد نسخ مرئية من المفتاح الخاص المشترك بينكما «ولا تقلق»، فهو ليس المفتاح الفعلي نفسه، الذي يظل دائمًا سراً.

كيفية التحقق من تشفير نصوص WhatsApp الخاصة

وللتحقق من التشفير التام بين الأطراف، عليك فتح الدردشة مع شخص ما ثم اضغط على اسمه، وسيؤدي هذا إلى فتح شاشة معلومات الاتصال، حيث يمكنك بعد ذلك اختيار التشفير.

وستتمكن بعدها من رؤية رمز الاستجابة السريعة ورقم مكون من 60 رقمًا، إذا كنت مع الشخص الآخر جسديًا، فيمكن لأحدكم مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالطرف الآخر ضوئيًا.

وبدلاً من ذلك، يمكنك مقارنة الرقم على الشاشة بصريًا، إذا كنت تستخدم طريقة المسح، فستظهر علامة خضراء لتأكيد التشفير.

وتعني هذه «المطابقة» في الرمز المكون من 60 رقما أنه لا يمكن لأحد اعتراض رسائلك أو مكالماتك مع هذا الشخص.

وإذا كنت بعيدًا عن شخص ما، يمكنك ببساطة إرسال الرقم المكون من 60 رقمًا إليه للتحقق، وقد تعني الدردشات غير المشفرة أنك تستخدم إصدارًا مخترقًا من WhatsApp، أو تقوم بالتحقق من الخطأ، أو أن الدردشة مع شخص غير مشفرة بسبب برنامج قديم، أو تم اختراق هاتفك.