محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه «سور ورا سور».. «فيديو»

طرح النجم محمد عدوية أحدث أغانيه من ألبومه الجديد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي تحمل اسم «سور ورا سور»، من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان وتوزيع مونتي، وإنتاج ياسر حسانين وهندسة صوت خالد رؤوف.

محمد عدوية يطرح أغنية «سور ورا سور»

وتقول كلمات الأغنية: «زي المسافر ما يفارق المطار، زي الشتا ما يبطل الامطار، زي الحياة ميلاد وفاة، كانت حياتي عشتها معاه وبقيت بموت، طلوع الروح هو سر الفراق، منين اروح في ضلمة الانفاق، جي باعتذار و نار عشان تراضي قلبي، اختفيت بقيت زي اللي مات، وما بينا سور ورا سور ورا سور، قلبي اتحول لمكان مهجور».

ويتعاون محمد عدوية، في ألبومه الغنائي الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين، ويحرص من خلاله على تقديم عدد من الأغاني المتنوعة، وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائي.

أغنية «ناس وداسوا»

من ناحية أخرى، يطرح النجم محمد عدوية خلال الأيام المقبلة أغنية «ناس وداسوا» التي تجمعه مع مطرب الراب سداوى، وتحمل شكل موسيقي جديد من خلال مزج موسيقى الراب بالطابع الشرقي.

وتقول كلمات الأغنية: «جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي.. منهم زادت حيرتي.. ناس وداسوا بافترا فى الرأس هموم متلتلة طب ليه يا دنيا مش كده».