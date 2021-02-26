محمد عدوية يشدو بتتر مسلسل «ورا كل باب» «فيديو»

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تتر مسلسل «ورا كل باب»، ومن المقرر أن يبدأ عرضه عبر قنوات المجموعة، بداية من الشهر المقبل، والأغنية جاءت بصوت الفنان محمد عدوية، من كلمات عماد عبيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع هارون، والعمل يعتمد على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين.

وتقول كلمات الأغنية

ورا كل بابا في بيوتنا في حكاية

تفاصيل وناس وبداية ونهاية

4 حيطان والخامسة لمتنا

متدفيين دايما بعزوتنا

البيت وعيلتك والونس هما اللى باقيين

في الفرح والاحزان سوا متجمعين

دول اللى لمتهم دفا من غير مصالح

بيحلوا طعم العيشة والمر اللى طارح

ضهر وسند مع بعضنا متطمنين

ساعات بتكون الدنيا واخدانا

وخلافاتنا بينا بتبقى باعدانا

وفى الغلط نتمادى وبنأسى

لكن بنرجع نصفى وبننسى

صابرين ورا كل باب

كانت صابرين انتهت من تصوير الحكاية الأولى من المسلسل وتحمل اسم «كورونا»، تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش ويشارك في بطولتها جمال عبد الناصر، جيهان خليل محمد نجاتي، عابد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.

اما الحكاية الثانية فستكون بعنوان، يوم من الأيام، مع المخرج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولتها أحمد خليل ويوسف عثمان وعابد عناني وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن عدوية طرح أغنية منذ أيام بعنوان مش بالساهل عبر صفحاته الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.