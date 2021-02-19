محمد عدوية يطرح أحدث أغنياته «مش بالساهل» «فيديو»

طرح النجم محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم «مش بالساهل»، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبد المنعم، إنتاج ياسر حسانين، وقدمها عدوية بشكل جديد عليه، ونالت الأغنية إعجاب عدد كبير من جمهوره.

محمد عدوية يطلق أغنيته الجديدة مع المنتج ياسر حسانين

وتقول كلماتها «مش بالساهل نقابل حد يستاهل، زمن بيعلى في الجاهل وبيرخص ولاد الناس، شوفتو الخيبة بقوا يتباهو بالعيبة، سلامة النية دى مصيبة مبتجيبش إلا وجع الراس».

محمد عدوية أطلق أغنية لمباردة الرئيس «حياة كريمة»

يذكر أن محمد عدوية، أطلق مؤخرا أغنية دعما لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، وتدعم البسطاء والفئات الأكثر احتياجا.

وتركز الأغنية على أهمية مباردة «حياة كريمة» لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وأن المبادرة تستهدف توفير حياة آدمية ولائقة بالبسطاء ودعمهم لتوفير احتياجاتهم وضمان معيشة كريمة لهم، وأن الدولة تحرص على رعاية هذه الفئات.

ويشار إلى أن الفنان محمد عدوية، هو نجل الفنان الشعبي الكبير أحمد عدوية، وبدأ عدوية الصغير مشواره مع الغناء منذ نعومة أظافره منذ أن كان والده يصطحبه معه في الحفلات.

وحكى محمد عدوية هذه الواقعة خلال لقاء تليفزيوني «كنت بغني وأبويا رايح شغل قالي إنت بتغني بالطريقة دي، إنت هتغني حلو ياض وإحنا صعايدة وبنكلم كده في البيت، وقالي غني تاني، وعرف ساعتها إني بحب المزيكا وغنيت ساعتها موال تقول كلماته عطشان وأنا البر دي عمي وخالي وأفوت على بحركم ولا حد يملالي، أبويا قالي إيه اللي أنت بتقوله ده، قولتله إيه يا أستاذ؟».