«حماة الوطن» يطلق مبادرات طاقات الوطن المنتجة بمدينة الأمل

افتتح الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، مركز حماة الوطن بمدينة الأمل، بحضور اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، واللواء حاتم حشمت، نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بالحزب، والدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي وأمين عام أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والنائبة ميرال الهريدي، رئيس لجنة الثقافة بالحزب.

وقال اللواء طارق نصير، خلال إطلاقه بالتعاون مع قيادات الحزب مبادرات طاقات الوطن المنتجة، إن حزب حماة الوطن مع كل مواطن وتحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: «بالفعل المدينة هي مدينة الأمل».

الحالات المرضية

واستعرض «نصير» الموقف الطبي للحالات المرضية وكذلك العلاج المقدم، مطمئنًا جميع المواطنين بأن الحالات المرضية من مرضى الحروق والأطراف الصناعية وكذلك العلاج الطبيعي يجرى توجيهها للمؤسسات والمختصين والمستشفيات لعلاجها.

وأشار إلى أن الحزب سيسجل كافة الحالات لمتابعتها، وصولاً لمرحلة الشفاء، كما يجرى صرف العلاج لكل حالة محتاجة، مؤكدًا لحالة مصابة بـ«فيروس سي» أنه يجرى عمل اللازم، في إطار ما دشنته مصر من مبادرة القضاء على فيروس سي والفيروسات الكبدية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إعادة بناء الإنسان

ووجه اللواء طارق نصير، كلمة لطلاب الجامعات، مؤكدًا أنه في ظل الجمهورية الجديدة وإعادة بناء الإنسان لن يكون هناك عشوائيات، مقدمًا شكره للحضور من شباب الجامعات.

كما حضر الفاعليات عددًا من شباب الهلال الأحمر لتأمين الحفل بأية إسعافات أولية، كذلك حضر طلاب الجامعة الصينية، من أجل تقديم الخدمات للوطن والمواطن، والمشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال الحزب.

خدمات مركز حماة الوطن بمدينة الأمل

وتنطلق من مقر مركز حماة الوطن بمدينة الأمل، مبادرات طاقات الوطن المنتجة، ويوفر مركز حماة الوطن بمدينة الأمل، عددًا من الخدمات بالمجان، على رأسها تدريب السيدات على مختلف الحرف اليدوية وتسويق المنتجات، بالإضافة إلى توفير الأطراف الصناعية للذراعين والكفين المبتورة، ومناظرة حالات التشوهات الخُلقية والحروق والأمراض الجلدية المزمنة للأطفال وتحويلها إلى المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، كما يوفر مركز حماة الوطن بمدينة الأمل مركزًا لمحو الأمية، وكذلك مركزًا للتثقيف والتوعية الأسرية.