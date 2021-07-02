«حماة الوطن» يشارك في مبادرة «حياة كريمة» بأسوان

حرصت النائبة نيفين حمدي، أمين عام حماة وطن بأسوان، وأعضاء هيئة المكتب علي تفعيل المساهمة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك من خلال توزيع آلاف الكراتين علي نحو 75% من القري والنجوع وغير القادرين، وذلك في إطار احتفالات أمانة حزب حماة الوطن بأسوان بعيد ثورة يونيو المجيدة ، .

وفي تصريحات صحفية، اليوم، أكدت أمين عام الحزب بأسوان، أن الأمانة تحرص على المشاركة في كافة الاحتفالات الوطنية والدينية ومختلف الأعياد والمناسبات التي تسعد الشعب المصري، مشيرة إلي أن مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري تعد من أهم المبادرات التاريخية التي تم تفعيلها في مصر.

كما أشادت النائبة نيفين بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها مصر عامة وأسوان خاصة، ووجهت الشكر إلي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الذي يعمل ليل نهار من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التلاحم مع المواطنين وحل مشكلاتهم، بالإضافة إلي ما تشهده أسوان من أعمال تطوير وتجميل وإحلال للبنية التحتية وإقامة الكباري والمحاور المختلفة.

على جانب متصل، احتفلت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وهي الذكري الغالية والعزيزة علي جموع المصريين ، حيث حرصت الأمانة علي إطلاق مبادرة صحية استهدفت علاج عدد كبير من غير القادرين تحت إشراف مباشر من رائد طب الأمراض الحرجة الأستاذ الدكتور حسام موافي.

كما تم عقد مؤتمرا كبيرا حاضر فيه العالم الكبير لأول مرة علي مستوي مصر حول أمراض الضغط والسكر والسمنة عند السيدات والرجال، فيما تقدمت النائبة نيفين حمدي أمين عام حزب حماة الوطن بأسوان بآسمي آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي حامل لواء ثورة 30 يونيو المجيدة التي ستظل تجسد تكاتف الشعب المصري حول قواته المسلحة والشرطة من أجل تلبية نداء الوطن الذي استرد عزته وكرامته.

وأعربت أمين عام الحزب وأعضاء هيئة مكتب محافظة أسوان عن عظيم الشكر والتقدير لجهود الدولة الحالية التي تسعي إلي مزيد من التقدم والتنمية تحت قيادة الرئيس السيسي ، كما اعربت أمانة الحزب عن تهنئتها للشعب المصري بالعيد الثامن للثورة ، وقالت نيفين حمدي إن التاريخ قد سطر بآحرف من نور انتصار ثورة 30 يونيو وإنقاذ البلاد من الفرقة والدمار ،ليتحقق بنجاح هذه الثورة الشعبية الأمن والأمان والاستقرار الذي يقود مصر نحو تحقيق طفرة غير مسبوقة من الإنجازات في مختلف قطاع البنية التحتية والخدمات الجماهيرية علي مدار 7 سنوات .