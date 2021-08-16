«حماة الوطن»: القضاء على العشوائيات العبور الثاني و«حياة كريمة» الثالث

قال اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، إن الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تبذل مجهودا لتقريب المهاجرين المصريين إلى مصر بعد سنوات من الغربة وضعف الانتماء لديهم، لافتا إلى أن الحزب نظم المؤتمر الثاني لكيانات المصريين المهاجرين في الخارج، لعرض إنجازات الدولة المصرية في السنوات السابقة، بحضور أعضاء من مجلس النواب والوزراء، متابعا: «أنا بسمي القضاء على العشوائيات العبور الثاني، إنما حياة كريمة هي العبور الثالث، ومفيش دولة هتقدر تعمل اللي بيتعمل في حياة كريمة، أدخلنا قرى الخدمات بعد ما كان مفيش مياه ولا تليفونات ولا صحة ولا أي حاجة».

«حياة كريمة» تفعل في شهور ما كان يتم في سنوات

وأضاف «نصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه في أقل من 3 سنوات ستكون «حياة كريمة» قدمت كل الخدمات الصحية والمرافق للقرى، وهذا الأمر يجب أن يعرفه المصريون في الخارج، مواصلا: «بيتعمل في مصر دلوقتي من خلال حياة كريمة في شهور اللي كان بيتعمل في سنين، والمصريين بالخارج مبهورين باللي بيحصل».

استضافة أبناء المهاجرين للمشاركة في «اتكلم عربي»

وأوضح الأمين العام لحزب «حماة الوطن» أنه تمت استضافة أبناء المهاجرين في قاعة أخرى من أجل المشاركة في مبادرة «اتكلم عربي»، لافتا إلى أن الأولاد كانوا سعداء بهذه الفعاليات وهذا يزيد الولاء والانتماء للدولة المصرية.

الحزب يدشن مبادرات للرجال والسيدات

وأكد الأمين العام لحزب «حماة الوطن»، أن الحزب أسس مبادرة «طاقات الوطن» لرعاية المرأة المعيلة وبنات الأيتام، وتتم في 27 محافظة، حيث يتم تعليم الفتيات الإشغالات اليدوية مجانا، مواصلا: «الدكتورة رندا مصطفى أمينة المرأة في الحزب وهي صاحبة الفكرة وبتدرب مع مدربات السيدات المعيلات، إحنا عايزين نساعد الأمل بتاع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنا يكون الوطن بلا غارمات، وعملنا مبادرة من 3 أسابيع مع وزيرة الهجرة خاصة بالمشاركة في مبادرة أطواق النجاة لعلاج الهجرة غير الشرعية، وبنستهدف تصدير العمالة الماهرة إلى الخارج لأن أوروبا شاخت، وإحنا بنستهدف شباب الثانوي التجاري والزراعي وبنعمل ليهم مدارس تدريبية ودورات لغوية عشان نصدر العمالة دي للخارج».