قبل شراء العقار.. ازاى تتأكد أنه مرخص؟

قد يقع البعض فريسة في يد أحد المُحتالين ويشتري منه عقارا غير مرخص ما يوقعه في مأزق كبير للحصول على حقه، فضلا عن المسائلة القانونية المتعلقة بـ قانون البناء، وعليه يجب أن يتبع بعض الإرشادات قبل شراء عقار أو وحده سكنية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، خطوات التأكد من سلامة ترخيص العقار الذي يشتريه المولطن وأنه حاصل على ترخيص أم لا، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

كيفية التأكد من أن العقار مرخص أم غير مرخص

«لابد من التأكد من ملكية صاحب العقار عن طريق العقد الأزرق أو الأخضر المسجل بالشهر العقاري لصاحب العقار والتأكد من رخصة العقار عن طريق الحي»، وفقا للدكتور أيمن عطا الله المحام بالنقض.

وأوضح «عطا الله»، خلال برنامجه «الافوكاتو»، المذاع عبر فضائية النهار، أن أي عقار بعد عام 2017 غير صالح للشراء، ولابد من التأكد من صحة رخصة العقار والمرافق بالعقار لتكون عملية الشراء صالحة مع كل قرارات الحكومة لكي لا تصدم بعد ذلك بإزالة العقار لأنه مخالفا ولا يملك رخصة بناء.

ضوابط الحصول على رخص البناء

يذكر أنه وفق اشتراطات البناء الجديدة بكل المحافظات، فإن هناك عددا من الضوابط وهي على النحو التالي:

- أولا يجب الحصول على تصريح الحفر من الجهة المختصة ولا يتم بشكل مسبق قبل الموافقة حتى لا يحصل المواطن على حظر.

- يجب وضع لافتة موضح عليها بيانات الموقع والأعمال المرخصة بوضوح وتوضع في مقدمة البناية، وذلك طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية للقانون.

- كما أنه في حالة تخلي أي من المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول، يتم إيقاف الأعمال لحين التعاقد مع البديل بنفس ضوابط الترخيص، وإيداع صورة من التعاقد في ملف الترخيص لدى الجهة الإدارية.

- يجب عدم وجود أى تعديلات جوهرية تخالف الترخيص والرسومات المعتمدة له، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة، مع عدم تغيير استخدام أى وحدة من وحدات العقار إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة كتابيا.

- كما يجب عدم استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات لغير الغرض المخصص لها، وفي حالة الترخيص بوجود مصعد بالعقار يتم الالتزام بضوابط تأمينة وترخيصه.