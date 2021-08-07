محافظ بني سويف: لنقابة المهندسين دور كبير في قانون البناء وملف التصالح

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال افتتاح تطوير نادي المهندسين بالمحافظة، إن لنقابة المهندسين دورًا نقابيًا يدرس، وهي مثل يحتذى به، مضيفًا: «أبارك لمهندسي مصر أن لهم نقابة قوية ومتمكنة من عملها».

قانون البناء

وتابع المحافظ، بحسب بيان النقابة، قائلا: «أسعد دائما بتواجدي بين المهندسين لما لهم من دور تنموي كبير في كافة محافظات مصر، إضافة إلى تواجد نقابة المهندسين في قانون البناء وتواجدها أيضا في ملف التصالح».

واختتم المحافظ كلمته بتهنئة جموع المهندسين على نقابتهم القوية ودورها الفعال بقيادة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر.

نادي بني سويف

من جانبه، قال المهندس محمد ثروت، رئيس نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف، إن مهندسي المحافظة أصبح لهم نادي يفتخرون به، مشيرًا أن أزمة النادي زاد عمرها عن 14 عامًا، ولكن بفضل تكاتف المجلس الأعلى، وعلى رأسه نقيب المهندسين، الذي لم تنقطع توجيهاته ودعمه لحل هذه الأزمة.

وأكد ثروت أن تطوير النادي تم على ثلاث مراحل متتالية، تم فيها استحداث أنشطة وتطوير عام للاستغلال الأمثل لكل جزء وكذلك تطوير الشكل المعماري.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس النقابة الفرعية شكره للمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والراحل المهندس محمود مغاوري، الأمين العام السابق، وأعضاء لجنة الإسكان.

حضر افتتاح التطوير المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، والمهندس حسن عبدالعليم الأمين العام، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة واعضاء مجلس نقابة بني سويف والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وفي ختام الاحتفال، قام المهندس هاني ضاحي، ومحافظ بني سويف، والمهندس محمد ثروت، رئيس نقابة بني سويف الفرعية، بتكريم أعضاء هيئة المكتب وإدارة الإسكان وبعض أعضاء المجلس الأعلى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.