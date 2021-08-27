«شباب النواب» تهنئ «عثمان» و«رضوان» بفضيتي بارالمبية طوكيو

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كلا من البطل المصري شريف عثمان، والبطلة رحاب رضوان، لفوزهما بميداليتين فضيتين في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو.

وأشار دكتور محمود حسين إلى أن البطلين بعزيمتهما وإرادتهما نالا احترام وتقدير العالم، ونجحا في رفع علم مصر عاليًا في واحدة من كبرى المحافل الرياضية.

إنجازات الرياضة المصرية

وأكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، في بيان صادر عن اللجنة مساء اليوم، تمنياته بتحقيق البعثة المصرية البارالمبية لمزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة، مؤكدا على إيمانه بقدرة أبطالنا البارالمبيين على تحقيق مزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل الرياضة المصرية في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في ظل الاهتمام غير المسبوق الذي تشهده الرياضة المصرية في عهده.

ميداليتان في لعبة رفع الأثقال بطوكيو

واستطاع اللاعب شريف عثمان تحقيق الميدالية الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 59 كيلوجراما، بينما أحرزت اللاعبة رحاب رضوان فضية منافسات وزن 50 كيلوجراما.

وقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة لكل من اللاعب شريف عثمان، واللاعبة رحاب رضوان بعد فوزهما بميداليتين فضيتين في رفع الأثقال ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو كان إيهاب حسنين، نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، قد أشار فى تصربحات سابقة لـ«الوطن» إلى أنّ البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو تضم 49 لاعبا، بينهم 20 لاعبة يشاركون في 8 ألعاب: 2 في الباراتايكوندو، و1 في الريشة الطائرة، و6 في كرة الهدف، و4 في السباحة، و4 في تنس الطاولة، ولاعب ولاعبة في ألعاب القوى، و7 لاعبين و8 لاعبات في رفع الأثقال، و12 لاعبا في الكرة الطائرة، كما تشارك البعثة في 3 ألعاب جديدة لأول مرة، متوقعًا فوز مصر بـ5 إلى 7 ميداليات.