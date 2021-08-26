«شباب النواب» تهنئ الزمالك بعد حصد الدوري: اللاعبون لم يخذلوا الجماهير

أرسلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برقية تهنئة إلى نادي الزمالك بمناسبة حصوله على بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في برقية التهنئة التي أرسلها إلى حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك: "أتقدم باسمي واسم جميع أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بآيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك ولاعبيه ولجماهيره العريقة، بمناسبة التتويج ببطولة الدوري العام لكرة القدم لهذا العام".

أداء مشرف في مشوار البطولة

وأشاد رئيس "رياضة النواب" بالمستوى العالي الذي اتسم به أداء لاعبي نادي الزمالك طوال فترة المسابقة، مشيرا إلى أنهم كانوا على قدر المسؤولية وخاضوا منافسة قوية مع جميع فرق الدوري الممتاز، ولم يخذلوا جماهيرهم العريضة الذين سعدوا بحصول ناديهم الملكي على درع البطولة.

واختتم برقيته بخالص التمنيات لنادي الزمالك بمزيد من البطولات والإنجازات الرياضية، لرفعة اسم النادي وإسعاد جماهيره العريقة في كافة البطولات المحلية والقارية.

كان نادى الزمالك قد حصد بطولة الدوري المصري للمرة 13 في تاريخه، بعد تغلبه على نادي الإنتاج الحربي بهدفين أحرزهما أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري، ليوسع الفارق مع منافسه الأهلي إلى 6 نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.

تاريخ نادي الزمالك

ويرجع تاريخ نادي الزمالك إلى عام 1911، حيث يعد من أقدم الأندية الرياضية في مصر، وأطلق عليه في البداية اسم نادي قصر النيل، وشهد النادي على مدار سنواته الأولى تغييرات عديدة في الاسم، إلى أن أستقر الأمر على نادي الزمالك.

ويعد النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، ويحظى بمحبة مشجعي الكرة المصرية بشكل عام.