«شباب النواب» تطالب بفتح ملف أولمبياد طوكيو بحضور حكومي رياضي

طالب عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بضرورة مناقشة نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2021، وذلك لمعالجة الأخطاء وتأهيل جيل من اللاعبين الجدد في مختلف الألعاب الرياضية للمشاركة في المسابقات الدولية القادمة.

وتقدم النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2021، مشيرا إلى ضرورة حضور الوزراء والمسئولين من روساء الاتحادات لمناقشة الأمر.

6 ميداليات تحصدها مصر في أولمبياد طوكيو

ورصد النائب حازم إمام في طلب الإحاطة، مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2021، بـ 134 لاعبا ولاعبة بواقع 86 رياضيا و48 رياضية، وقال إن إجمالي النتائج التي حققتها مصر في الأولمبياد الأخيرة 6 ميداليات وشملت أربع ألعاب تمثل 4 اتحادات وهي التايكوندو، الكاراتيه، المصارعة الرومانية والخماسي الحديث.

ولفت النائب حازم إمام إلى إخفاق باقي الألعاب الأخرى دون سبب واضح، مشيرا إلى ضرورة توضيح الأسباب والوقوف على ما تم بها من إجراءات واستعدادات ونفقات مالية.

وأوضح أن الهدف من طلب الإحاطة، الوقوف على أسباب الإخفاق لعلاجها، وكذلك دراسة أسباب الفوز في بعض الألعاب لتعظيمها والاستفادة منها.

إعداد جيل من الرياضيين لخوض الأولمبياد القادمة

يذكر أن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور محمود حسين، قد أشار في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إلى ضرورة متابعة نتائج أولمبياد طوكيو، وذلك في إطار خطة الدولة للاهتمام بإعداد جيل من الرياضيين الذين سيخوضوا الدورات الأوليمبية القادمة.

وقال: «كنا نأمل في تحقيق المزيد من الميداليات الذهبية في ألعاب أخرى، لا سيما أن جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في بطولة أولمبياد طوكيو حصلت على دعم مادي ومعنوي من الدولة.

دعم القيادة السياسية للأبطال الرياضيين

وأوضح الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية مؤمنة بدور الرياضة في بناء جيل مختلف من الشباب، ويجب على الجميع السير في نفس الاتجاه لتحقيق مزيد من التقدم الرياضي في هذا الملف.