شبكة تقوية لخدمات المحمول في جامعة الأزهر بمدينة مصر

كشفت تحركات حكومية، عن مساعٍ لتحسين تغطية شبكات المحمول في محيط جامعة الأزهر بمدينة نصر، بعد شكاوى من ضعف التغطية في تلك المنطقة، تلقاها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

معاناة 44 منطقة من سوء جودة خدمة الصوت والبيانات

المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز، كان قد أصدر تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2021، متضمناً معاناة 44 منطقة من سوء جودة خدمة الصوت والبيانات، وبلغت إجمالي المناطق التي تعاني ضعف شبكة أورنج في القاهرة والدلتا والإسكندرية 31 منطقة، ولشركة اتصالات مصر: 37 منطقة، و54 منطقة لشركة «وي».

وطرحت بوابة التعاقدات الحكومية، مزايدة علنية عامة لاستغلال وتأجير مواقع بالجامعة لإنشاء شبكة تقوية التليفون المحمول بجامعة الأزهر بمدينة نصر، بسعر كراسة شروط 299 جنيها، و10 آلاف جنيه تأمين.

المزايدة العلنية التي طرحتها بوابة التعاقدات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، تتضمن توريد وتركيب وصيانة شبكات الاتصالات والمعلومات بأنواعها.

وقالت مصادر، إن شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، بدأت ضخ استثمارات جديدة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بعد رصد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسوء الخدمة في عدة مناطق من قبل الشركات الأربع.

المصادر أوضحت أن شبكة التقوية المزمع إنشاؤها في جامعة الأزهر بمدينة نصر، ستعمل على زيادة تغطية وتقوية شبكات المحمول بشكل كبير، بعد رصد سوء الخدمة في تلك المنطقة الفترة الأخيرة، بشكاوى من المواطنين، وفي استطلاعات الرأي التي يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختص بعرض مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية؛ حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي)، مع زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في الطرق والمدن والأحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.