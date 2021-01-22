4 نصائح لتحسين شبكة المحمول في البيت

أصحبت وسائل الاتصال هي العمود الفقري للحياة التي نعيشها حاليا، فالعمل أصبح من المنزل والتعليم أيضا، مما يتطلب وجود شبكة اتصالات قوية تساعد في القيام بتلك المهام بكل سهولة ويسر، لكننا الفترة الأخيرة شهدت وجود مشكلات في جودة خدمات الاتصالات، وأصبح المواطنون يعانون بشكل كبير من سوء الخدمة.

أكدت مصادر بشركات المحمول لـ«الوطن»، أن تحسين جودة الخدمات يستغرق شهورا قليلة بمجرد تشغيل الترددات الجديدة التي حصلت عليها تلك الشركات، والتي جرى طرحها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى أن تلك الشركات خصصت استثمارات ضخمة جدا خلال العام 2020/2021 وصلت إلى 25 مليار جنيه، لدعم شبكة الأنترنت.

وقالت المصادر، إن «الجهاز» شدد على شركات المحمول بضرورة العمل على تحسين الخدمات المقدمة للعملاء الفترة المقبلة.

وقدمت المصادر عدداً من الحلول التي تساعدك في تحسين خدمات الاتصالات داخل منزلك نستعرضها في النقاط التالية:

1- التبديل بين شركتين

يجب عليك أن تكون مشترك في شركتين على الأقل من من ذوي الخدمة، حتى إذا واجهت مشكلة في واحدة تقوم بتشغيل الأخرى.

2 - أجهزة تقوية الشبكة

قم بشراء ما يعرف بـ«مقوي الإشارة» أو Signal Booster، هو جهاز يعمل مثل معزز إشارة الـ WiFi، إذ يقوم بالتقاط الإشارة من نقطة الاستقبال فيها جيد وينقلها إلى نقطة أخرى تعاني من مشكلات في الحصول على خدمة شبكة المحمول، حيث يتكون هذا الجهاز من قطعتين الأولى عبارة عن هوائي يلتقط الإشارة من سطح المبنى أو من بقعة أو زاوية محددة من المنزل وينقلها معززة إلى هوائي آخر موجود في المكان المرغوب.

أغلب هذه الأجهزة تباع بطريقة غير مشروعة، ولكن شركات المحمول بحث حاليا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبيع تلك الأجهزة بشكل رسمي، لأنها تحسن الخدمة في مكان ولكنها تأثر بشكل سلبي على المناطق المحيطة.

3- استخدام الواي فاي في الاتصالات الهاتفية

إذا كان لديك شبكة واي فاي جيدة تعتمد على الإنترنت الأرضي فمن الممكن أن تستخدمها في اتصالاتك الهاتفية كبديل مقبول للاتصالات التقليدية، عبر استخدام تطبيقات مختلفة منها على سبيل المثال Whatsapp و Messenger و imo و Skype.

4 - التقدم بشكة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

يمكن التقدم بشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضد مقدم الخدمة عن طريق مركز الاتصال (155)، بالإضافة إلى وسائل اتصال الكترونية قام الجهاز بإضافتها حديثاً لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل موقع الجهاز على الانترنت، وصفحات الجهاز على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب).