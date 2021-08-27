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محمود مسلم

«أبو الغيط» يُشارك في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق

كتب:

الوطن
09:08 م | الجمعة 27 أغسطس 2021
أحمد أبو الغيط

أحمد أبو الغيط

يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح غد السبت 28 الجاري إلى بغداد، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الجانب العراقي.

حشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل العراق

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن المؤتمر الذي يحضره لفيف من القادة، يسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل العراق، وبهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة التي يبذلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمني والاقتصادي.

وأكد المصدر أن الجامعة العربية تواكب العراق وتُثمن عاليًا جهوده من أجل تعزيز سيادته وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وكذا نشاطه الملحوظ من أجل الاستقرار الإقليمي ومد جسور التعاون مع مختلف الأطراف, 

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