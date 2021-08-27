دنيا عبد العزيز: «بوسي شلبي أكتر واحدة شجعتني اشتغل تاني بعد وفاة أمي»

كشفت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن تفاصيل دورها في مسرحية «زقاق المدق»، قائلة إنها كانت حريصة على المشاركة في العمل خاصة أنه ذات قيمة، إضافة إلى أن العمل يحتوي على استعراضات فنية، «لو كان العرض معمول تمثيل بس وبرؤية مش استعراضية ولكن بدراما كنت هعمله بردو، وكونه فيه استعراضات ده مفرحني أكتر، طول الوقت بحلم أعمل استعراضات خارج إطار الفوازير».

بحب الفن الاستعراضي ونفسي يرجع للسينما تاني

وأضافت «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «ليالي ten»، المذاع على شاشة قناة «ten»، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، اليوم، «الفوازير يعني نيللي وشيريهان وفطوطة فقط ونقفل الباب، وبعد دول مفيش حاجة اسمها فوازير مع احترامي لكل اللي قدموا الفوازير بعد كده، بس مهما سألتي حد ماشي في الشارع هيقول نيللي وشيريهان».

عمري ما هتجاوز أحزاني بعد وفاة والدتي

وتابعت: «أتمنى يرجع الاستعرض في المسرح والسينما، آخر فيلم شوفته فيه استعراض قبل (كريستال) كان (إجازة نص السنة) لكن دلوقتي معندناش، وبتمنى يكون فيه مسرح استعراضي، لأني بحبه، وفي مسرحية (زقاق المدق) لقيت فرصة التمثيل ورواية مهمة لنجيب محفوظ وفيه استعراضات أنا اتشجعت جدا».

وتحدثت عن حياتها بعد وفاة والدتها، قائلة: «أحزاني عمري ما هتجاوزها، وبعد حالة الوفاة ناس كتير جدا كانوا جنبي وعمري ما هنساهم بس دايما لما بشوف بوسي شلبي بتقويني، وهي من أكتر الناس اللي وقفت جنبي واحتضنتي وكنت مش عاوزة اشتغل تاني بس بوسي كانت من أكتر الناس اللي شجعتني، قالتلي الشغل هو اللي هيقويكي مش هينسيكي».

وتقدم الفنانة دنيا عبدالعزيز دور حميدة بطلة رواية زقاق المدق والتي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ، وتقدم الفنانة نهال عنبر دور أم حميدة.

والمسرحية من بطولة نهال عنبر ودنيا ومحسن محيي الدين وعدد كبير من الفنانين وسيتم عرضها خلال الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن زقاق المدق رواية كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ وتم تقديمها كفيلم سينمائي أخرجه المخرج حسن الإمام وقامت ببطولته الفنانة الراحلة شادية.