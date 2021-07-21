دنيا عبد العزيز تعلن وفاة «خالتها»: «ورحلت جميلة الجميلات»

أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن وفاة شقيقة والدتها، اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مناشدة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ونشرت دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة «خالتها»، معلقة عليها بقولها: «ورحلت جميلة الجميلات، خالتي في ذمة الله، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، أختك راحتلك يا أمي».

دنيا عبد العزيز في «الحرير المخملي»

وتواصل الفنانة دنيا عبد العزيز، تصوير مسلسل الحرير المخملي حاليًا، حيث يُشارك في البطولة الفنان مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

وينتمي المسلسل لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة وتدور أحداثة في فترة التسعينات، ويعد هذا المسلسل عودة للفنان مصطفى فهمي بعد غياب عامين عن الدراما التليفزيونية.