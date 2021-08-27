تفاصيل تدريب 26 قيادة حكومية في البرتغال على الحوكمة والتحول الرقمي

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية، برنامجه التدريبي حول الحوكمة والتحول الرقمي بالبرتغال، لعدد 26 من القيادات الحكومية المصرية، وذلك بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة، من خلال «وحدة تشغيل جامعة الأمم المتحدة المعنية بالحوكمة الإلكترونية التي تحركها السياسات» في البرتغال.

أهم مميزات وخصائص البرنامج التدريبي بالبرتغال

ووفق بيان للمعهد، فأهم مميزات وخصائص البرنامج تكمن في التالي:

- ضرورة التدريب المستمر لقيادات الحكومة المصرية في ظل الاهتمام الرئاسي بالتحول الرقمي.

- إنشاء المدن الذكية في مصر وعلى رأسها العاصمة الإدارية.

- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية.

- عقد العديد من الشراكات مع المعاهد والمراكز الدولية للتحول الرقمي والحوكمة.

- تقديم عدد من البرامج يستفيد منها العديد من موظفي الحكومة.

- نشر مفهوم التحول الرقمي في جميع أجهزة الدولة.

أهداف البرنامج

أما عن أهداف البرنامج فتشمل التالي:

- تأهيل كوادر الدولة على التحول الرقمي لتعزيز وتحسين جودة الإدارة العامة.

- أساسيات الحكومة الإلكترونية ومشاركة وتكامل المعلومات.

- تقييم كفاءة وفاعلية نظم الحكومة الإلكترونية.

يذكر أن الدكتورة شريفة شريف، قالت إن أوجه التعاون تتضمن التدريب على التحول الرقمي، والمدن الذكية، وتطبيقات الحوكمة الرشيدة، كما يشمل التعاون الجزء الخاص بالأبحاث المشتركة بين الجانبين، حيث سيشارك الجانب البرتغالي بأبحاث حول الحوكمة والمدن الذكية يتم نشرها في المجلة التي سيطلقها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال شهر أكتوبر القادم بعنوان «الحوكمة من أجل التنمية المستدامة».

ومن جانبه قال المستشار مصطفى أحمد كمال، إن التدريب يتناول استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير الإدارة العامة، وأن من أهداف البرنامج تأهيل كوادر الدولة على التحول الرقمي لتعزيز وتحسين جودة الإدارة العامة، وأساسيات الحكومة الإلكترونية ومشاركة وتكامل المعلومات، وتقييم كفاءة وفاعلية نظم الحكومة الالكترونية، واستراتيجيات الحوكمة الحكومية، وإدارة التغيير، والإطار التشريعي والقانون الأمني، والتحول الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصاعدة.

يذكر أن اللقاءات بين القيادات الحكومية المصرية، بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة، تناولت التباحث حول التعاون القائم في مجال الخدمات الاستشارية والبحثية، والتدريب وبناء القدرات، وتم الاتفاق على العديد من أوجه التعاون المشترك والخطة المستقبلية للتنفيذ.

وعلى هامش الاجتماعات تم توقيع ملحق لعدد من الدورات التدريبية ومذكرة تفاهم لملحق التنفيذ.