بدء تطعيم موظفي وزارة التخطيط بلقاح كورونا.. والوزيرة تشكر الطاقم الطبي

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سير عملية تلقي موظفي الوزارة، لقاح فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

هالة السعيد توجه الشكر للطواقم الطبية

ووجهت وزيرة التخطيط، الشكر للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة، على المجهودات التي يبذلونها في عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا، كما حثت الموظفين بالوزارة على تلقي اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

مواصلة التنسيق مع وزارة الصحة

كما وجهت بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم الجهات التابعة للوزارة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي؛ وذلك لضمان توفير الرعاية اللازمة للعاملين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

إجراءات لمنع تفشي الفيروس

وعلمت «الوطن» أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد شددت على موظفيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خشية انتقال الإصابة بين موظفي الوزارة، إضافة إلى مواصلة أعمال تطهير الأرضيات والمكاتب بالمواد الكحولية والمطهرات، إلى جانب تقليل العدد في وقت سابق، عملاً بإجراءات التباعد الاجتماعي.

واطلعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مرصد كورونا، على موقعها عبر الإنترنت لبيان القرارات التي أصدرتها الحكومة منذ ظهور فيروس كورونا في مصر حتى اليوم، في مختلف القطاعات، وهي قرارات الهدف منها مواجهة الفيروس ضمن خطة متكاملة.

وكشفت الحكومة خلال الفترة الماضية عن جهودها باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والتي بلغ عددها 541 إجراءً للسيطرة على كورونا.

وتأتي قرارات الحكومة في إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها، حيث نشر الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي، يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير مسبوقة.