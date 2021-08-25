«التعليم» تشارك في مسابقة دولية لتطبيقات مايكروسوفت لنشر ثقافة التحول الرقمي

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، في المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت (Championship MOS World) بالتعاون مع شركة Certiport، وذلك إيمانًا بالدور الذي تلعبه الوزارة، في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية، وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

150 دولة تتنافس لاختيار أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم

وتعد هذه المسابقة، من أكبر المسابقات على مستوى العالم في الحاسب الآلي، التي تقام في أغسطس من كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستهدف المسابقة الطلاب من سن 13 إلى 18 عامًا، بالمراحل التعليمية المختلفة، ويشارك بها أكثر من 150 دولة، للتنافس لاختيار أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم، بحصول الطالب على أعلى درجة في الاختبار، وأقل وقت لاجتياز الاختبار.

إجراء اختبارات للتصفيات النهائية لاختيار أفضل 10 طلاب

وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية، التي اشترك بها نحو 4000 طالب، تم تصفيتهم إلى 2000 طالب، وجرى اختبارهم في النصف الأول من شهر أغسطس الجاري بالمديريات، وتم اختيار أفضل 100 طالب على مستوى الجمهورية، من حيث أكبر درجة تم الحصول عليها في أسرع وقت، لتبدأ المرحلة النهائية، التي يجري فيها استضافة الطلاب الفائزين في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجراء اختبارات للتصفيات النهائية لاختيار أفضل 10 طلاب، سيجري في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 25 من أغسطس، حتى يوم الجمعة 27 من أغسطس الجارى.