«عبد المقصود»: 75% من الأمراض النفسية تبدأ في سن المراهقة

قالت الدكتورة منى عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، إنه جرى تخصيص العام الجاري للاهتمام بالشباب المراهقين وتوعيتهم بالصحة النفسية وليس التخلص من المرض النفسي، «يهمنا اكتشاف الأمراض النفسية بشكل مبكر، و75% من الأمراض النفسية بتبدأ في سن المراهقة، وبتزيد لو متعالجتش».

عبدالمقصود: نسعى لنشر الوعي بمفاهيم الصحة النفسية عامة

وأضافت «عبدالمقصود»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن توعية أولياء الأمور في تلك المرحلة هامة للغاية، لعبور مثل تلك المرحلة الحرجة في أعمارهم، لافتة إلى أن إطلاق ماراثون للدراجات من مستشفى العباسية، اليوم، جاء من أجل نشر الوعي بمفاهيم الصحة النفسية عامة.

عبد المقصود: المراهقون لديهم طاقة زائدة جسدية ونفسية تحتاج للخروج في النور

وأوضحت أن الشباب في هذا السن يكون لديه ما يسمى بالتقلب المزاجي، كما يكون لديهم طاقة زائدة جسدية ونفسية تحتاج للخروج في النور، لذا سعت الأمانة من خلال ذلك المارثون تشجيع هذا السن على الرياضة، نظرًا لأنها تقلل المشكلات وتحسن الحالة المزاجية، وتزيد من الثقة بالنفس وتقلل من اللجوء للأدمان.

وأكدت أنه وخلال فترة المراهقة يجب على المراهق تعلم مهارات حياتيه مختلفة، ككيفية قول كلمة «لا» حال عرض عليه أحد الأشخاص شيء خاطئ، أو كيفية التواصل مع الناس بشكل إيجابي دون إحراج لأحد، «لازم يتعلم ينظم مشاعره ويعبر عنها، ويتعلم إنه ميكتمش في نفسه، ويتحكم في الغضب والعنف، وبنجهز لدورات تدريبية ومهتمين أن تكون وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة معنا».