رئيس جهاز سوهاج الجديدة: توسعة 9600 فدان في المنطقة الجنوبية بالمدينة

قال المهندس رجب سليمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن المدينة تعد إحدى مدن الجيل الثالث التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتتكون من 30 ألف فدان، لافتا إلى أن الكتلة العمرانية القديمة جرى الانتهاء من بنائها بالكامل وتسلميها للمواطنين الراغبين في الحصول على شقق سكنيه بها، كما وكان هناك اتجاه يخص التوسعات في بعض التجمعات المستقرة بالأراضي الزراعية وخلافه.

سليمان: إجراء تعديلات على كردون المباني بالمدينة الجديدة

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنه وبعد إجراء تعديلات على كردون المباني في المدينة الجديدة، كان نصيب مدينة سوهاج الجديدة منها توسعة 9600 فدان في المنطقة الجنوبية من المدينة.

سليمان: «نبدأ يوم الثلاثاء المقبل في تسليم 1252 قطعة أراضي بمساحة 276 متر»

وأوضح أن هناك 735 فدانًا ضمن المناطق المخططة للبيع بنظام قطع لأراضي المخصص للإسكان الاجتماعي، ويتكون من 10 مجاورات، بهم ما يزيد عن 3400 قطعة، كما جرى تسليم ألف قطعة للمواطنين خلال شهر يناير الماضي، «نبدأ يوم الثلاثاء المقبل في تسليم 1252 قطعة أراضي بمساحة 276 متر، والمنطقة بالكامل بها مرافق».

وأكد أن كافة قطع أراضي الإسكان التي جرى تخصيصها للمواطنين بها مياه وصرف صحي، ويجرى توفير الكهرباء خلال أشهر قليلة، «الشروط الفنية المحددة للبناء على تلك الأراضي هي نفس اشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية المعروفة والمحددة من ارتفاعات ومساحات وحقوق تنظيم».