من خلال منصة أمان التونسية.. تفاصيل منحة 300 دينار للمتضررين من كورونا

يبحث قطاع كبير من المواطنين في تونس، عن منصة أمان التونسية، بعد إعلان وزارة الشؤون الإجتماعية في تونس عن منحة 300 دينار، حيث يستفيد من المساعدات المالية الاستثنائية تلك الفئات الضعيفة المتضررة من جائحة كورونا، وتنفيذا لاتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التنوسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة «كوفيد ـ19»، المتعلق بتمويل التحويلات المالية الموجهة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

رابط منصة أمان التونسية

تستطيع الفئات المعنية بالقرار الدخول إلى منصة «أمان» التونسية، والتسجيل عليها من خلال الرابط من هنــا.

الفئات المعنية بالمساعدات من خلال منصة «أمان» التونسية

ـ الفئة الأولى، وهم المنتفعون بالمنحة الشهرية القارة للعائلات المعوزة، وفيها يتم صرف المساعدة ابتداء من 1 سبتمبر.

ـ الفئة الثانية، وهم المنتفعون ببطاقة العلاج المجاني دون المنحة الشهرية القارة، والمنتفعون ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، يبدأ صرف المساعدة بداية من 3 سبتمبر 2021.

ـ الفئة الثالثة وهم أصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة، وتصرف المساعدة اعتبارا من 8 سبتمبر 2021.

ـ الفئة الرابعة، وهم الأجراء والعاملين لحسابهم الخاص المنخرطون بإحدى أنظمة الضمان الاجتماعي، «بعد إجراء التقاطعات».

ـ الفئة الخامسة وهي الفئات التي لا تتمتع بأي تغطية إجتماعية، وتصرف المساعدة بداية من 8 سبتمبر 2021.

شروط الانتفاع بمنحة 300 دينار من خلال منصة «أمان» التونسية

يُشترط استيفاء الفئات المعنية باستثناء الفئات المنتفعة بالمنحة الشهرية القارة المسندة للعائلات المعوزة، لجملة الشروط المتمثلة في:

ـ عدم تجاوز مجموع دخل رئيس العائلة وقرينه، أو الأجر المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الثلاثية الرابعة لسنة 2020 أو الثلاثية الأولى لسنة 2021 مبلغ 300 ديناراً في الشهر.

ـ عدم امتلاك رئيس العائلة أو قرينه عربة يكون تاريخ أول إذن بالجولان لها دون 15 سنة في تاريخ تقديم مطلب الانتفاع.

ـ عدم قيام طالب الانتفاع بعمليات بيع أو شراء لأكثر من عربتين خلال سنتي 2020، 2021.

ـ عدم انتفاع رئيس العائلة أو قرينه بمساعدات اجتماعية بنفس العنوان خلال السنة الجارية.

ـ عدم انتفاع رئيس العائلة أو قرينه ببرامج أو آليات عمومية أخرى خلال السنة الجارية.

طريقة تقديم تظلمات منحة 300 دينار من خلال منصة أمان التونسية

ـ يمكن لكل شخص يتم إعلامه برفض مطلبه، الاعتراض على قرار الرفض في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ نشر بلاغ فتح باب الاعتراضات من قبل وزارة الشؤؤون الاجتماعية.

ـ يقع ايداع مطلب الرفض حصريا عبر منصة amen.social.tn.

ـ يعتبر المستفيد متخليا عن المساعدة المالية، الاستثنائية إذا لم يقم بسحبها في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إعلامه.