رئيس تونس: البرلمان خطر على الدولة وتشريعاته إما على المقاس أو لا تطبق

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المؤسسات السياسية الموجودة بالشكل الذي كانت تعمل به سابقًا «خطر جاثم على الدولة»، محذرًا في فيديو، بثته الرئاسة التونسية، بأن البرلمان نفسه خطر على الدولة، وأنه سيتم وضع حد لذلك، كما ذكر أنه كان هناك ما أسماها «شرعية وهمية وتضخم تشريعي» والتشريعات التي وُضعت من قبل «كانت على المقاس يا إما لا تطبق»، لكنه لم يوضح بالتحديد ما التشريعات التي كان يشير إليها.

هناك من لعبوا بقوت الشعب التونسي ولا مجال للعودة إلى الوراء

وأضاف «سعيد» أن هناك من لعبوا بالتعليم، ولعبوا بقوت الشعب التونسي، والبعض قام مشكورا بتخفيض الأسعار، لكن بعد مدة، بعد يومين أو ثلاثة، كما أن هناك من تدخل من جهات سياسية معلومة لرفع أسعار المواد الغذائية الحيوية للمواطن بهدف تركيع الشعب، مؤكدًا أن القضية واضحة بالنسبة للشعب ولا مجال مرة أخرى للرجوع إلى الوراء، وسيأتي اليوم الذي يكشف فيه للشعب كل الحقائق والأسماء.

الدولة التونسية لابد أن تستمر ولا مجال للمفسدين

وأوضح سعيد أن الدولة التونسية لابد أن تستمر ولا مجال للمفسدين، ولا مجال لمسالك التجويع، مشددًا على أنه يجب أن يكون الجميع على مستوى المرحلة، كما لابدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع، داعيًا بمزيد من الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.