تفاصيل وخطوات الحصول على منحة 300 دينار في تونس

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للجمهورية التونسية، التفاصيل الكاملة حول منحة 300 دينار في تونس، حيث أوضحت أن المساعدات المالية الاستثنائية لفائدة الفئات الضعيفة المتضررة من جائحة كورونا، جاءت تنفيذا لاتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة «كوفيد ـ19»، والمتعلق بتمويل التحويلات المالية الموجهة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

تفاصيل منحة 300 دينار في تونس

ـ تسند مساعدة، منحة 300 دينار في تونس، بعنوان العائلة التي لا يتجاوز دخلها الشهري 300 دينار ولمرة واحدة.

ـ تسند للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمتضررة من جائحة كورونا.

ـ التسجيل إلزامي وحصري عبر المنصة الإلكترونية amen.social.tn، لغير المسجلين ببرنامج الأمان الاجتماعي.

ـ تصرف المساعدات على دفعات بداية من أول سبتمبر لتفادي التزاحم، وفي إطار احترام البروتوكولات الصحية.

ـ الانطلاق في صرف المساعدة سيكون للمسجلين ببرنامج الأمان الاجتماعي.

ـ تصرف المساعدة عن طريق البطاقة الاجتماعية بالنسبة للمنتفعين بالمنحة القارة، وبواسطة المحفظة الإلكترونية بالنسبة لبقية الفئات.

خطوات صرف منحة 300 دينار في تونس عبر المحفظة الإلكترونية

ـ يشترط أن يكون رقم الهاتف باسم المعني بالمساعدة.

ـ إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية، للتسجيل.

ـ اختيار المؤسسة المالية المناسبة للمستفيد من المنحة، «البريد التونسي، BNA، BH، STB، VIA MOBILE».

ـ استلام رسالة التسجيل في منصة الأمان الاجتماعي بنجاح.

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أنه لضمان حسن تنظيم عملية إسناد المساعدات الخاصة بمنحة 300 دينار في تونس وتفاديا للتزاحم سيتم إشراك مكونات المجتمع المدني من:

ـ الكشافة التونسية.

ـ المنظمة الوطنية للطفولة التونسية «المصائف والجولات».

ـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوقو الإنسان.

ـ الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

ـ الهلال الأحمر التونسي.