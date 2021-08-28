واشنطن: إدارة بايدن تدعم تجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية

أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن الرئيس جو بايدن، أكد في اجتماعه برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، دعم إدارته الكامل لتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

والتقى بينيت، بايدن في البيت الأبيض، أمس الجمعة، في أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه في يونيو الماضي.

وأشار بايدن، إلى أهمية الامتناع عن التصرفات التي يمكن أن تفاقم التوتر مع الفلسطينيين، وراجعا المسؤولان، الخطوات الهادفة لردع واحتواء سلوك إيران الخطير بالمنطقة.

الرئيس الأمريكي يتعهد لـ«بينيت» بألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا

وتعهد الرئيس الأمريكي للمسؤول الإسرائيلي، بألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا، وقال بايدن: «لقد أصبحنا (أنا وبينيت) أصدقاء مقربين، لديه أكثر حكومة متنوعة في تاريخ إسرائيل».وأشار بايدن، إلى أن «إيران لن تمتلك أبدا أسلحة نووية»، وأضاف الرئيس الأمريكي، «إذا فشلت الدبلوماسية - فسوف نلجأ إلى طرق أخرى».

وقال بينيت، أمس الجمعة، في تصريحات للصحفيين بختام أول لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي في واشنطن، إنه دعا بايدن لزيارة إسرائيل بعد تغلبها على سلالة «دلتا» الهندية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضح بينيت: «شعرت أننا نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة، وجدت زعيما يحب إسرائيل ويعرف بالضبط ما يريد، زعيما منتبه لاحتياجاتنا أيضا»، وفقا لما ذكرته قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية.

وأشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حول الملف النووي الايراني، إلى أن «الرئيس بايدن ونحن مصممون على ألا تكون إيران قادرة أبدا على امتلاك سلاح نووي، أنا سعيد لأننا نتفق على الهدف»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف بينيت، أن إسرائيل والولايات المتحدة ستعملان خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة على تطوير قنوات التعاون في هذا الصدد، وأوضح المسؤول الإسرائيلي: «ليس هناك الكثير من الوقت، الموضوع ملح ولا يحتمل التأخير»، في إشارة إللى تخوف تل أبيب من تحقيق طهران اختراقا نوويا.

وشكر بينيت، بايدن على استضافته له في البيت الأبيض، وقال بينيت في نهاية اجتماعهما الثنائي إن«إسرائيل ستقف إلى جانب الولايات المتحدة على الدوام».

وأضاف بينيت: «لقد وقفت إلى جانبنا لعقود، خاصة في الأوقات الصعبة. (بما في ذلك) قبل بضعة أشهر، عندما أطلقت الصواريخ على مدن إسرائيلية، هذه هي الأوقات التي يتم فيها اختبار الصداقة»، موضحا «نحن نثق في دعمك. تعرف إسرائيل أنه ليس لديها حليف مخلص وأفضل من الولايات المتحدة».