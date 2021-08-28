لو عندك مطعم سياحي.. كيفية وموعد التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

اهتمام كبير توليه غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تجاه سلامة الغذاء المقدم للجمهور، وعليه دعت أعضاءها لسرعة تسجيل منشآتها ضمن منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قبل انتهاء المهلة المحددة للتسجيل.

ووفقا للهيئة القومية لسلامة الغذاء، فإنه يوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر من العام الجاري، سيتم انتهاء المهلة المقررة لأصحاب المطاعم والمنشآت السياحية، وأنه في حال عدم التسجيل سيتم صدور قرار بحظر المنشأة من التعامل في المواد الغذائية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات تسجيل المطاعم والمنشآت السياحية في منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها لحظة بلحظة.

خطوات تسجيل المطاعم والمنشآت السياحية

- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالضغط هنـــا.

- اختيار تبويب تسجيل منشأة غدائية ومنه يتم اختيار تسجيل المنشآت الأخرى، «الفنادق والمطاعم والمطابخ المركزية».

- استكمال البيانات بالاستمارة الخاصة بالنشاط والتي تم تحميلها، إذ أنه في حال ملأ استمارة تسجيل منشأة غذائية «فنادق»، فإنه يتم تسجيل اسم المنشأة باللغتين العربية والإنجليزية وعدد النجوم ونوع الفندق واسم الشركة المالكة للفندق ونوع الترخيص إلخ.

- طباعة الاستمارة وتوقيعها من ممثل المنشأة وختمها بختم المنشأة.

- تجهيز ملف مطبوع يحتوي الاستمارة والمرفقات المطلوبة والمدونة بالاستمارة.

- تجهيز أسطوانة مضغوطة تشمل نسخة الكترونية من الاستمارة والمرفقات المطلوبة.

- التوجه إلى فروع الهيئة لتسليم ومراجعة الملف وسداد الرسوم طبقا لقرار رقم 12 لسنه 2020 المرفق اضغط هنــا لمعرفة الفروع.

- بعد ذلك يتم استلام إخطار بطلب ترخيص بناء على استلام الملفات الكاملة واصل إيصالات سداد الرسوم.

- أخيرا سيقوم أحد ممثلي الإدارة بالتواصل مع مقدم الطلب لتحديد الخطوة التالية بناء على المراجعة الفنية للملفات.

وبدأ تسجيل المطاعم والمنشآت السياحية في منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في 22 مايو 2021 وحتى 22 نوفمبر 2021.