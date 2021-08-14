بعد السماح بها في الكويت.. المنشآت السياحية: عودة الشيشة بيد وزارة الصحة

قال هشام وهبة، عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة أجلت حاليا المطالبة بعودة تقديم الشيشة بالمطاعم والكافيتريات السياحية نظرا لظروف فيروس كورونا، لافتا إلى أنه رغم تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا بمصر لأقل معدلاتها حاليا، إلا أن الغرفة ترى أن تحديد موعد السماح بتقديم الشيشة هو حق أصيل لوزارة الصحة وفقا لما يتراءى لها، مشيرا إلى أن العديد من الدول العربية سمحت حاليا بتقديم الشيشة فى مطاعمها وآخرها الكويت.

وأضاف «وهبة» لـ«الوطن»، أن الغرفة لن تطالب أيضا بمد مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية إلى الرابعة فجرا بدلا من الساعة الواحدة صباحا المطبق خلال فصل الصيف، موضحا أن الغرفة تقدمت لتعديل تلك المواعيد أكثر من مرة إلا أن طلبها قوبل بالرفض.

إقبال كبير على الملاهى الليلية والديسكوهات

وأوضح «وهبة»، أنه منذ السماح بعودة العمل لمسارح المنوعات «الملاهى الليلية»، والديسكوهات، فإن نسب إشغالها غالبية أيام الإسبوع تقترب من الـ 100% من النسبة التى حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال المنشآت للرواد والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة، لافتا إلى أن مسارح المنوعات الموجودة بكورنيش النيل ومنطقة الزمالك وشارع الهرم هى الأعلى من حيث نسب الإشغال.

زيادة نسب إقبال المواطنين على تناول الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية

وأشار «وهبة» إلى أن نسب إقبال المواطنين المصريين والسياح العرب على تناول وجبتى الغداء والعشاء بالمطاعم والمنشآت السياحية حاليا جيد للغاية، مرجعا ذلك للتراجع الكبير فى نسب الإصابة بفيروس كورونا داخل مصر، فضلا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية التى يتم تطبيقها بكل حزم داخل المطاعم، كاشفا عن وجود لجان لوزارة السياحة والآثار تقوم بالتفتيش المفاجئ على مدى التزام المنشآت بتطبيق تلك الإجراءات فضلا عن ضوابط التشغيل، لافتا إلى أنه يتم توقيع عقوبات على المخالفين تصل إلى الإغلاق مع توقيع غرامة مالية فورية.