سوسن بدر رئيسة شرفية.. 7 معلومات عن مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

يفصل جمهور وعشاق المسرح أيام قليلة عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، والمقرر أن تقام فعالياته في الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر المقبل، حيث تشهد الدورة التأسيسية من المهرجان مجموعة كبيرة من العروض بالإضافة إلى الفعاليات الموازية.

وفى سطور تقدم «الوطن» 7 معلومات عن الدورة التأسيسية من مهرجان إيزيس للمسرح:

- تتولى الفنانة سوسن بدر منصب الرئيس الشرفي للمهرجان، بينما يترأسه المخرجة عبير لطفي، ويدير المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم، والمخرجة عبير علي.

- يضم مجلس أمناء المهرجان الفنان فتحى عبد الوهاب والسفيرة مشيرة خطاب والمخرج سعيد قابيل والمخرج خيري بشارة والناقدة عبلة الرويني.

- تحمل الدورة التأسيسية للمهرجان اسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال.

- تشهد الدورة تكريم مجموعة كبيرة من المبدعات في عالم المسرح، من بينهن الفنانة الراحلة شويكار، الفنانة اللبنانية نضال الأشقر، هدى وصفى، مؤسسة والرئيسة الأسبق لمركز الهناجر للفنون، والمخرجة عفت يحيى، مؤسسة فرقة القافلة للمسرح المستقل، وأستاذة الإلقاء والممثلة القديرة الدكتورة نجاة علي، الملحنة والمخرجة الراحلة إيمان صلاح الدين.

- يشارك في المهرجان نحو 15 عرضا مسرحيا من مصر وعدد من دول العالم منها اليابان ورومانيا وهولندا وتونس وسوريا.

- تنظم إدارة المهرجان منحة لتطوير العروض المسرحية المهتمة بقضايا المرأة، حملت اسم حاضنة نهاد صليحة لمسرح المرأة، وبالفعل حصلت 6 عروض على الدعم، ووقع الاختيار على عرضي «المطبخ» من تأليف وإخراج محمد عادل، و«امرأة وحيدة» إخراج منة ماهر للمشاركة في الدورة التأسيسية للمهرجان.

- يقيم المهرجان ورشة فن أداء الممثل التى تقدمها الفنانة معتزة عبد الصبور، لمدة 5 أيام خلال فترة انعقاد المهرجان، وتعتبر الورشة بمثابة كورس تمثيل مكثف 25 ساعة بواقع 5 ساعات يوميا، بمشاركة 15 متدرب كحد أقصى.