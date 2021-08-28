محافظ أسيوط يلتقي عضوي «نواب» ويتفقد محطة صرف «المطيعة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بعدد من أعضاء مجلس النواب، بمكتبه بالديوان العام للمحافظة، في إطار لقاءاته المستمرة معهم، حرصاً على التواصل المستمر بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم بما يعود بالنفع للصالح العام.

كما التقى المحافظ النائب حسام حلمي ماضي، والنائبة صفاء عيادة، أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بحضور حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شؤون مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - حرصه على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة مع وضع المقترحات والرؤي الجادة لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة مؤكدا أن نواب البرلمان بالمحافظة شركاء أساسيين مع الجهاز التنفيذى فى تحقيق خطط التنمية المنشودة والتي تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن مؤكدا أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التي تخطو نحوها الدولة المصرية في كافة المجالات.

وتناول اللقاء عددا من الملفات التى تهم المواطن الأسيوطي والتأكيد على التعاون المثمر بما يحقق أهداف التنمية بالمحافظة، فضلًا عن عرض أهم المشروعات التي تتم على أرض الواقع للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات وأكد المحافظ حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات بما يحقق رضا المواطن.

المحافظ يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية المطيعة

وفي سياق آخر، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع صرف صحي قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط وذلك لخدمة 40 ألف نسمة، والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وتحت إشراف جهاز المشروعات بالهيئة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للإسراع في إنهاء المشروع.

أقسام المشروع

وبدأ المحافظ زيارته للموقع بتفقد أقسام المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية حوالى 76 مليون جنيه، ويتكون من محطة رفع و4 طلمبات وشبكات انحدار بطول 19 كم، بأقطار مختلفة وعدايات وخط طرد، ويتصل المشروع بمحطة رفع «أولاد إبراهيم» ثم إلى محطة صرف صحي عرب المدابغ الرئيسية.